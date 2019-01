Infomédiaire Maroc – Le Royal Mansour Marrakech, représenté par son Directeur Général M. Jean-Claude Messant, a récompensé aujourd’hui 5 élèves Majordomes lors d’une belle cérémonie de remise des diplômes.

Ils étaient 100 candidats à postuler à l’Académie Royal Mansour, 8 ont été retenus à l’issue d’une rigoureuse sélection. Aujourd’hui, 5 apprentis se sont distingués et ont obtenu un certificat délivré par le Royal Mansour et le Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle.

Les heureux lauréats de cette deuxième promotion de l’Académie Royal Mansour sont passés par neuf mois de formation théorique et pratique pour atteindre un niveau d’excellence leur permettant de faire désormais partie de l’équipe des Majordomes du Palace.

Située au sein même du Royal Mansour Marrakech, L’Académie offre un programme de formations certifiant et un environnement d’apprentissage de qualité. Formés et encadrés par des professionnels, les étudiants évoluent dans les différents services de l’hôtel pour apprendre toutes les facettes techniques et les savoir-faire propres à l’exercice du métier de Majordome.

Plusieurs formations au programme : langues étrangères, techniques de vente, Secourisme, art de table, Etiquette et Protocole … dont 80% sont sur le terrain.

Rédaction Infomédiaire