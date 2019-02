Après une participation réussie lors de l’édition 2018, Le Maroc revient en force à la 56ème édition du Salon International de l’Agriculture de Paris (SIA).

Organisée par l’Agence pour le Développement Agricole (ADA) pour la septième année consécutive, cette participation intervient dans le cadre de la stratégie ambitieuse visant à promouvoir les produits du terroir marocain, en ligne droite avec les objectifs du plan Maroc vert , elle a également pour objectif de prospecter de nouvelles opportunités pour les petits producteurs marocains et de nouer des contacts d’affaires avec d’importants importateurs potentiels pour trouver de nouveaux débouchés à ce secteur.

30 coopératives agricoles marocaines feront le déplacement pour exposer une centaine de produits du terroir à haute valeur marchande tels les produits labélisés sous AOP, IGP et sous label collectif « TERROIR DU MAROC ».

Ces participants regroupent plus de 1410 petits agriculteurs dont 489 femmes rurales en provenance de toutes les régions du Royaume avec une multitude de produits du terroir exposés, notamment l’Argane, l’huile d’olive, le safran, les dattes, les plantes aromatiques et médicinales, les épices, le henné, etc. Lesdits exposants ont été sélectionnés sur la base de critères stricts, notamment l’obtention de l’autorisation/ l’agrément délivrés par l’ONSSA (Office National de Sécurité Sanitaire des Aliments), la qualité de leurs produits et de leurs packaging ainsi que la diversité de leurs gammes, pour démontrer le saut distinctif de l’offre Marocaine aux 700 000 visiteurs attendus durant les 9 jours du salon.

Tous ces efforts déployés par le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts et l’Agence pour le Développement Agricole, visent à accompagner les petits agriculteurs et producteurs pourles aider à mieux commercialiser leurs produits, dans l’objectif ultime d’améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie.

A ce titre, un travail intensif de renforcement de capacité s’est fait en amont pour bien préparer et faire adapter l’offre des participants aux attentes du Marché Français. L’ADA a aussi programmé plus de 300 rencontres B2B lors de ce salon pour connecter les exposants marocains avec les acteurs potentiels de la place.

Alliant tradition et modernité, le pavillon marocain permet aux visiteurs de vivre une expérience unique à travers ses couleurs et ses saveurs et de s’immerger dans l’hospitalité marocaine.

Le pavillon connaît également une série d’animations culinaires et culturelles, en particulier des cooking shows et des dégustations de plats marocains offrant un aperçu réel des atouts et de la richesse de la gastronomie et du patrimoine culturel du Maroc.

IM