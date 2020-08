Le patrimoine financier des ménages s’est élevé à 833 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2019, s’inscrivant en hausse de 5,3% après sa décélération observée une année auparavant à 4,5% après 6,5% en 2017, selon le rapport annuel sur la stabilité financière 2019.

Cette évolution recouvre une reprise de la croissance des dépôts bancaires et une orientation plus importante des ménages vers les placements en assurance vie comparativement aux placements en valeurs mobilières, indique Bank Al-Maghrib (BAM) dans son rapport, publié conjointement avec l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) et l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC).

La structure des avoirs financiers des ménages demeure globalement quasi-stable. Leurs dépôts auprès des banques représentent 82,4%, alors que la part de leurs actifs sous forme d’assurance vie a sensiblement augmenté de 0,6 point de pourcentage, s’établissant à 10,4%. La part des placements en valeurs mobilières, quant à elle, est de 7,2%.