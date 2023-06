Le Festival international « Maroc des contes » a été inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l’Organisation mondiale islamique pour l’éducation, la science et la culture (ICESCO), ont annoncé les organisateurs, mardi à Rabat, lors de la cérémonie d’ouverture de la 20ème édition du festival.

A cette occasion, le directeur général de l’ICESCO, Salim bin Mohammed Al Malik, a remis le certificat d’inscription à Najima Ghazali Tay Tay, présidente de l’Académie internationale Morocco Storytelling pour le patrimoine culturel immatériel, organisatrice du festival.

Placée sous le Haut patronage royal, la 20ème édition du Festival international « Maroc des contes » est organisée jusqu’au 25 juin en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra sous le thème « Célèbres grâce à nos mères ».

La Mauritanie est l’invité d’honneur de cette édition qui connaît la participation de 170 conteurs de différents pays du monde. Le Festival international « Maroc des contes » a pour objectif de mettre en place des passerelles de communication entre les peuples et les civilisations à travers les contes populaires, les légendes et les mythes et de rassembler, sous le toit de la culture, de la parole et de la mémoire, différentes ethnies, nationalités et cultures.