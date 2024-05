Les industriels s’attendent à une amélioration de la production et des ventes durant les trois prochains mois, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

« Pour les trois prochains mois, les industriels anticipent une hausse de la production et des ventes dans toutes les branches d’activité, sauf dans le ‘textile et cuir’ où ils s’attendent plutôt à une stagnation de la production et à une baisse des ventes », indique BAM dans une note sur son enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie au titre du mois de mars 2024.

Menée du 1er au 30 avril 2024, cette enquête fait également ressortir une amélioration de l’activité en mars dernier. Ainsi, la production aurait progressé dans toutes les branches d’activité à l’exception du « textile et cuir » où elle se serait repliée.

Pour ce qui est du taux d’utilisation des capacités de production (TUC), il se serait stabilisé à 79%, alors que les ventes auraient progressé tant sur le marché local qu’étranger.

Par branche, ces ventes auraient enregistré une hausse dans la « chimie et parachimie », la « mécanique et métallurgie » et « l’électrique et électronique », une stagnation dans « l’agro-alimentaire » et une baisse dans le « textile et cuir ». S’agissant des commandes, elles auraient enregistré une stagnation, recouvrant un accroissement dans « l’électrique et électronique », une stagnation dans « l’agro-alimentaire » et la « mécanique et métallurgie » et un repli dans le « textile et cuir » et dans la « chimie et parachimie ».

Les carnets de commandes se seraient, pour leur part, situés à un niveau inférieur à la normale dans toutes les branches d’activité.

Les résultats de cette enquête sont établis sur la base d’un taux de réponse de 63%.