Infomédiaire Maroc – Le secrétariat d’Etat chargé de l’artisanat et de l’économie sociale et l’Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques (ANPMA) comptent conclure une convention de partenariat, destinée à accompagner les coopératives et les différents acteurs de l’économie solidaire.

Lors d’une réunion, tenue récemment au siège de l’ANPMA à Taounate, l’accent a été mis sur l’importance de la mise en place de cette coopération, en vue de contribuer à la promotion de l’économie locale et nationale et impliquer l’université et les centres de recherche dans leur environnement socio-économique.

Le Maroc dispose actuellement de plus de 1 000 coopératives opérant dans le domaine des plantes médicinales et aromatiques, lesquelles emploient plus de 20 000 personnes, a-t-elle précisé, faisant état de l’intérêt accordé au renforcement de ce partenariat dédié au développement de ces plantes, à l’amélioration de la qualité et la mise à niveau des coopératives, du fait que bon nombre de ces unités fonctionnent avec des techniques traditionnelles.

A noter que le Maroc dispose de 4 200 espèces de plantes, dont 400 ont des caractéristiques médicinales et aromatiques. La production nationale annuelle s’élève à 140 000 tonnes, dont 52 000 tonnes de plantes et 500 tonnes d’huiles essentielles sont exportées, plaçant le Royaume au 12ème rang mondial.

Rédaction Infommédiaire