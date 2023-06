Sous l’égide du Ministère de l’Industrie et du Commerce et avec l’Appui de l’Agence Marocaine de développement des investissements et des Exportations (AMDIE) et en partenariat avec la CGEM, La Fédération Marocaine de Plasturgie organise la 9e édition du PlastExpo – Salon International du Plastique, de Caoutchouc, des Composites et de Pétrochimie- et de la 4e Édition du PackExpo (Salon International du Packaging, de l’Impression et de la logistique de proximité) qui se tiendront en Concomitance du 07 AU 10 juin 2023 au parc des expositions Mohammed VI à El Jadida – Maroc.

En plus de la mobilisation des acteurs locaux de la plasturgie et du packaging pour l’occasion, la Fédération Marocaine de Plasturgie a entamé les contacts avec les représentations commerciales et économiques des ambassades étrangères partenaires installés au Maroc pour la participation des Industriels de leurs pays.

Des exposants de 30 pays sont attendus avec pas moins de 350 acteurs nationaux et internationaux avec un volume de visitorat professionnel attendu dépassant les 20.000 personnes. Deux pays partenaires seront à l’honneur pour cette Édition, il s’agit de l’Italie, représenté par l’Association des constructeurs de machines pour le Plastiques et Caoutchouc (AMAPLAST) et le Portugal, représenté par l’Association Portugaise des Industriels du Plastique (APIP).

Ces contacts ont été précédés par plusieurs actions en l’occurrence, la signature le 20 juin 2022, de la convention-cadre pour le sourcing local en emballage du secteur agroalimentaire en présence de Monsieur le Ministre de l’Industrie Ryad Mezzour, du Président de la FENAGRI, et ce de plusieurs autres fédérations partenaires. Une autre convention, spécifique sourcing local en produits de la plasturgie, a été signée à l’occasion pour substituer l’importation des emballages plastiques dans un objectif de renforcer la souveraineté et l’autonomie de l’industrie marocaine.

Des conventions pour le développement de l’Investissement au Maroc et à l’étranger ont été signées avec plusieurs représentations sectorielles lors du Plastics Summit – Global Event 2022 en octobre 2022 et de la 10e édition du Forum-exposition de la Plasturgie qui a été organisé en juin 2022 sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, en partenariat avec la CGEM, et avec le sponsoring de la Société Nationale d’Électrolyse et de Pétrochimie (SNEP) et le soutien de l’Agence Marocaine de Développement de l’Investissement et des Exportations (AMDIE).