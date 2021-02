Un total de 2.385 fonctionnaires de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) ont été vaccinés contre le Covid-19 jusqu’à mercredi soir, indique jeudi la DGAPR.

Dans un communiqué, la Délégation précise que ces fonctionnaires font partie de la catégorie ciblée par la première étape de l’opération de vaccination anti-Covid dans le Royaume qui se poursuit dans les différents établissements pénitentiaires.

“Cette opération a concerné jusqu’ici les fonctionnaires de 57 établissements pénitentiaires et cinq directions régionales ainsi que l’administration centrale et le centre national de formation des cadres à Tiflet et ses annexes à Ifrane”, explique la même source.

La DGAPR a, en outre, fait savoir que les équipes médicales des établissements pénitentiaires ont été mobilisées pour contribuer à l’aboutissement cette opération effectuée sous la supervision des services du ministère de la Santé et des autorités locales.

L’opération de vaccination s’est déroulée dans de bonnes conditions et dans le plein respect des mesures de prévention imposées par la pandémie du coronavirus, relève le communiqué, notant que l’ensemble des fonctionnaires ont fait preuve d’un sens élevé de responsabilité.