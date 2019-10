Quelque 54 500 salariés ont bénéficié de l’indemnité pour perte d’emploi depuis sa création jusqu’à la fin du premier semestre 2019, pour un montant de 700 millions de dirhams, a indiqué le ministre de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Amekraz. Environ 50% des bénéficiaires ont retrouvé leur emploi et ont été déclarés à nouveau auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), a précisé Amekraz lors d’une présentation à la Chambre des conseillers. Par ailleurs, le ministre a souligné que la CNSS a réalisé en 2018 une étude d’évaluation de ce système portant sur la période 2015-2017, afin d’élaborer des recommandations et des propositions visant son optimisation. Et sur la base de cette étude, plusieurs scénarios ont été mis en place pour simplifier et élargir l’accès à l’indemnité pour perte d’emploi, a-t-il assuré.