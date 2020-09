La deuxième phase de l’accord de partenariat relatif au développement de la culture du safran dans la province d’Azilal, a été lancée, récemment, avec pour objectif d’améliorer les revenus et le niveau de vie de quelque 3.000 agriculteurs de la région.







Après le succès fulgurant de la première phase au cours de la saison écoulée, et en application des dispositions de l’accord de partenariat relatif au développement de la culture du safran dans la province d’Azilal, signé en 2019 pour un coût global de plus de 26 millions de DH, la deuxième phase de cet accord a été lancée et prévoit la distribution de 400 tonnes de bulbes de safran au profit de 3.000 agriculteurs.





Ces agriculteurs seront accompagnés pendant les périodes de plantation et de récolte pour assurer le succès de cette culture et obtenir des rendements importants, ce qui contribuerait à augmenter leurs revenus et à améliorer leur niveau de vie.







Cet accord, auquel a contribué le conseil de la région de Béni Mellal-Khénifra à hauteur de 15 MDH, le conseil provincial d’Azilal (1 MDH), l’Initiative nationale pour le développement humain (1 MDH), et les conseils communaux concernés (50.000 dirhams) pour chaque commune, soit un total de 700.000 dirhams pour l’ensemble des communes ainsi que la Direction Régionale de l’Agriculture (8,5 MDH), prévoit la plantation de bulbes de safran dans 350 hectares de terres arables dans la province.







La première phase de cet accord a bénéficié à 14 collectivités territoriales situées en haute montagne, et sera généralisée lors de cette phase au reste des communes de la province dans un souci de diversifier et valoriser les produits agricoles à Azilal et créer des opportunités d’emplois et d’améliorer ainsi le niveau de vie des agriculteurs, notamment les jeunes.







A cet égard, 200 tonnes de bulbes de safran ont été distribuées à 2.460 agriculteurs lors de la première phase de cet accord (2019), sous la supervision des services agricoles et des coopératives agricoles concernées, au moment où une Maison du safran a vu le jour dans la province dans le but de soutenir les coopératives agricoles dans la commercialisation du safran et du reste des produits agricoles de la meilleure façon.