Plus de 98.000 entreprises ont été créées au cours de l’année 2018, dont plus de 46.000 personnes morales (PM), selon l’Observatoire marocain de la très petite et moyenne entreprise (OMTPME).

“L’année 2018 a été marquée par une dynamique en termes de création d’entreprises et ce, avec plus de 98.000 entreprises nouvellement créées dont plus de 46.000 personnes morales (PM). Ces dernières ont vu leur nombre augmenter de 13,2% contre seulement 1,8% en 2017”, ressort -il du rapport annuel 2018 de l’Observatoire.

Ce dynamisme notamment par certaines exonérations d’impôts et la simplification des démarches administratives, explique la même source.

Une proportion de 35,8% des nouvelles créations d’entreprises PM a été enregistrée au niveau de la région de Casablanca-Settat, suivie de Rabat-Salé-Kenitra (14%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11,6%).

La répartition des créations d’entreprises par section d’activités montre que la section du “commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles” représente 31,4% du total, devançant la “construction” (22%) et les “activités spécialisées, scientifiques et techniques” (10%).

Par ailleurs, l’OMTPME fait savoir que la quasi-totalité des entreprises créées en 2018 sont des microentreprises, celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à 3 millions de dirhams ayant représenté environ 1,5% du total des créations.