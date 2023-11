Une grande marche a été organisée, dimanche à Laâyoune, pour dénoncer « l’attaque terroriste abjecte » perpétrée contre les civils dans la ville d’Es-Semara.

Lors de cette marche, les participants, menés par les chioukhs, les notables et les élus locaux, ont condamné vigoureusement cette attaque, la qualifiant « d’acte terroriste commis par les ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume ».

Plusieurs dizaines de milliers d’habitants de la ville de Laâyoune et de ses environs ont battu le pavé et sillonné les principales artères de la ville, brandissant le drapeau national pour exprimer leur indignation suite à cette agression lâche et manifester leur solidarité envers leurs concitoyens dans la ville d’Es-Semara.

D’autres marches ont également été organisées à Dakhla et Es-Semara, pour dénoncer cette agression terroriste.