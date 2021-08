La situation météorologique a été caractérisée du 12 au 17 août 2021 par une vague de chaleur, type chergui, qui a intéressé la majeure partie du pays, avec l’enregistrement de nouveaux records de température maximale dans plusieurs villes du Royaume, indique la Direction générale de la météorologie (DGM). Ce temps caniculaire est dû à la remontée d’une masse d’air sec et chaud par le Sud causant une hausse sensible des températures et dépassant la normale mensuelle de 5 à 12 degrés, en particulier les journées du vendredi 13 et samedi 14 août 2021 qui ont été les journées les plus chaudes du mois d’aout, précise la DGM dans un communiqué. Ainsi, un record annuel absolu de 46,7 °C a été enregistré le vendredi 13/08/2021 à Fès contre 46,4 °C enregistré le 10/07/2021, précise-t-on de même source.

Par ailleurs, des records mensuels du mois d’août ont concerné les villes de Taroudant avec 49,3°C enregistrés le dimanche 15/08/2021 contre 48,9 °C le 02/08/2012, d’Agadir Al Massira (49,1°C le lundi 16/08/2021 contre 48,3 °C le 26/08/2010), Marrakech (48,6 °C le vendredi 13/08/2021 contre 48,6 °C le 02/08/2012), Oujda (46,7 °C le vendredi 13/08/2021 contre 46,2 °C le 06/08/2019), Guelmim (47,6 ° C le dimanche 15/08/2021 contre 47,0 °C le 05/08/2016 et Meknès (46,5 ° C le samedi 14/08/2021 contre 45,3 °C le 09/08/1925).

Ces records mensuels ont également intéressé les villes de Taza (46,1°C le vendredi 13/08/2021 puis 46,2°C le samedi 14/08/2021 contre 45,7°C le 04/08/2017), Khouribga (45,3°C le vendredi 13/08/2021 puis 45,5°C le samedi 14/08/2021 contre 44,1 °C le 08/08/2011) et Tétouan (42,2°C le lundi 16/08/2021 contre 42,0 °C le 09/08/1976).

Le temps restera encore chaud mardi et mercredi sur le Centre, le Sud et le Sud-Est du Royaume avec toutefois une baisse des températures sur le Nord et l’Est, relève la DGM, notant qu’à partir du jeudi 19/08/2021, les températures baisseront également sur le sud et le centre.