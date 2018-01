Infomédiaire Maroc – L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) organise, lundi 22 janvier à Casablanca, la 1ère édition du Forum maroco-indien pour la coopération touristique avec la participation de 150 professionnels indiens et marocains.

Initié par l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), en partenariat avec l’Office du Tourisme Indien et l’Ambassade de l’Inde au Maroc, ce Forum s’assigne pour objectifs le renforcement de la coopération touristique entre l’Inde et le Maroc, et la mise en avant des atouts touristiques des destinations Maroc et Inde, ainsi que la concrétisation d’opportunités business sur les deux marchés.

Rédaction Infomédiaire