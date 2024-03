Le candidat à l’élection présidentielle russe et président sortant Vladimir Poutine a exprimé sa gratitude à tous les Russes ayant voté lors de ce scrutin, qui s’est tenu du 15 au 17 mars.

« Tout d’abord, je tiens à remercier les citoyens russes. Nous formons tous une seule équipe. Tous les citoyens russes qui sont venus aux bureaux de vote et ont voté », a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse organisée dans la nuit de dimanche à lundi à son siège de campagne à Moscou.

Selon les résultats provisoires de la Commission électorale centrale de Russie (CEC), M. Poutine a obtenu 87,15% des voix après le décompte de 80% des bulletins de vote, soit bien plus que les 50% nécessaires pour sa réélection pour un cinquième mandat de six ans, au premier tour de l’élection présidentielle.

Les autres candidats à la présidentielle à savoir Nikolai Kharitonov du Parti communiste de de la Fédération de Russie (KPRF), Vladislav Davankov du parti “Nouvelles personnes” et Leonid Sloutski du Parti libéral-démocrate de Russie sont crédités, dans l’ordre, de 4,22%, 4,04% et 3,16% des suffrages.

Les résultats de l’élection présidentielle reflètent la confiance de la population, a assuré le chef d’Etat russe entouré de volontaires ayant pris part à sa campagne électorale.

« Nous avons beaucoup d’objectifs concrets et importants à l’avenir. Les résultats de l’élection reflètent la confiance des citoyens et leur espoir que nous ferons tout conformément au plan. Je voudrais remercier vous tous et tous les citoyens du pays pour le soutien et la confiance. Merci beaucoup », a-t-il lancé à un parterre de journalistes russes et étrangers.

Revenant sur les priorités de son nouveau mandat, Poutine a évoqué le renforcement de “notre défense et nos forces armées” et la réalisation de l’objectif de développement de la Russie.

« Nous ferons tout le nécessaire pour répondre à l’objectif de développement de notre pays dans toutes les directions », a poursuivi Poutine, ajoutant que « la source du pouvoir dans le pays est le peuple russe ».

« La source du pouvoir dans le pays est le peuple russe. La voix de chaque citoyen de Russie et la volonté unie des peuples de la Fédération de Russie constituent le soutien le plus important pour l’existence du pays et son développement confiant dans les domaines de la défense, de la science, de l’éducation et tous les autres domaines importants », a-t-il noté.

Poutine a également annoncé qu’il rencontrera, lundi, les autres candidats à la présidentielle. « Demain, une telle réunion est prévue avec tous les candidats à la présidentielle », a-t-il indiqué.

Les résultats provisoires de l’élection présidentielle seront confirmés par la CEC dans la matinée du 18 mars tandis que les résultats définitifs sont attendus avant le 28 mars.

D’après la CEC, près de 112.309.947 citoyens, dont 1.890.863 personnes vivant à l’étranger, étaient éligibles à prendre part à ce scrutin, qui s’est tenu en présentiel et à distance.