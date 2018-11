Infomédiaire Maroc – Le Forum PPP Afrique, qui s’est tenue à Casablanca les 12 et 13 novembre, s’est conclu par l’annonce d’un partenariat entre le Forum PPP Afrique et l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI).

Ainsi, sur recommandation du Roi Mohammed VI, le Maroc à travers l’AMCI, va entreprendre un cycle de séminaires sur les PPP afin de partager son expérience avec les Etats africains sur ce sujet.

Ces séminaires s’articuleront autour de formations et de visites d’entreprises. Le 1er séminaire aura lieu en avril 2019 au Maroc et regroupera une vingtaine de décideurs et de secrétaires généraux de ministères de l’économie et des finances de 20 pays subsahariens.

Rédaction Infomédiaire