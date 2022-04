Abdesslam Rhnimi a été nommé nouveau directeur général de TotalEnergies Marketing Maroc, à compter du 15 mars 2022. Il succède ainsi à Tarik Moufaddal appelé à occuper de nouvelles fonctions au sein de la compagnie TotalEnergies, a indiqué un communiqué de TotalEnergies Maroc.

Ingénieur des mines et titulaire d’un master de Sciences Po Paris, Abdesslam Rhnimi, marocain, affiche une expérience solide à l’international au sein de TotalEnergies, a fait savoir la même source. Il rejoint TotalEnergies en 2002 en tant que directeur HSEQ (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement) & développement durable au sein de la filiale marocaine après une expérience de huit ans dans l’industrie automobile.

De 2004 à 2008, il poursuit dans les activités Exploitation et HSE (hygiène, sécurité et environnement ) avant d’occuper entre 2008 et 2016 les postes de directeur Supply & Logistique et de directeur Gaz au Maroc. Directeur HSE pour l’Afrique et membre du comité directeur Afrique au sein du siège parisien de 2016 à 2019, il est nommé en janvier 2020 directeur général et Country Chair en Tunisie.