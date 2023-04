L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a exprimé son plein support à l’inclusion d’un point supplémentaire, proposé par le Maroc, lors de la sixième session de l’Assemblée pour l’environnement.

Dans un communiqué datant du 18 avril, l’UICN a exprimé son soutien à la proposition intitulée « Coopération avec les accords multilatéraux sur l’environnement », partagée par le Président de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement, Dr Leila Benali, ministre de la Transition Energétique et du Développement Durable du Royaume du Maroc (MTEDD), en février dernier.

L’Union indique que «faire face à la triple crise planétaire de la pollution, du changement climatique et de la perte de biodiversité, au rythme et au niveau requis, exige des efforts coordonnés et concertés qui impliquent toutes les parties».

Le programme Nature 2030 de l’UICN se base sur 5 axes importants, à savoir reconnaître, conserver, restaurer, ressourcer et reconnecter.