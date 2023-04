Sunset Hospitality Group (SHG), l’un des principaux groupes de gestion hôtelière aux Émirats arabes unis, et African Hospitality Group (AHG), filiale continentale d’Atlas Hospitality, ont annoncé un partenariat stratégique.

Ledit partenariat concernera le segment The View Hotels, marque d’hôtellerie haut de gamme d’AHG, annonce un communiqué de SHG.

Notons que le groupe émirati possède et exploite un vaste portefeuille de lieux de restauration et de sorties, y compris les hôtels METT et Resorts, FOLIE Restaurant & Sea, SUSHISAMBA, Isola, L’amo, Attiko, Ammos et Drift Beach. Ayant récemment annoncé les ouvertures prévues de SUSHISAMBA en En Italie et Azure Beach au Vietnam, SHG confirme son expansion mondiale agressive.

AHG, quant à lui, possède et gère un portefeuille croissant de 24 hôtels, 54 restaurants, 21 bars et 15 lounges dans huit villes marocaines, y compris Casablanca, Marrakech et Tanger.

Cette collaboration sans précédent avec SHG renforcera le positionnement des hôtels The View en tant que destination haut de gamme, urbaine, sociale, élégante et design pour les touristes et les habitants. Elle vise également à capter une partie de la demande potentielle de la région pour des expériences d’accueil et de restauration de grande valeur et de qualité.

Le partenariat entre deux pionniers de l’industrie soutient davantage la stratégie de diversification de SHG, contribuant grandement à l’évolution du paysage hôtelier pour répondre aux demandes en constante évolution des consommateurs, a déclaré Antonio Gonzalez, PDG et fondateur de Sunset Hospitality Group.

« La collaboration avec Sunset Hospitality Group offre une excellente occasion d’introduire de nouvelles expériences lifestyle au Maroc, tout en soutenant la nouvelle vision stratégique d’Africa Hotels Management d’être la principale plateforme locale pour mettre en valeur la célébration, la gastronomie, la culture et la créativité », a déclaré Abbas Azzouzi, PDG d’Africa Hotels Management, la branche de gestion d’AHG.