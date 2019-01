Infomédiaire Maroc – Sysaurus , une start up marocaine spécialisée dans la gestion des dossiers de maladie et de prévoyance a procédé au lancement de sa solution métier destinées aux mutuelles, assurance de santé et caisses d’assurance maladie en Afrique.

La solution SFH (Sysaurus Foresight and health) est conçue pour les budgets modestes de ces organismes en Afrique et leur permet d’utiliser une solution Cloud à l’état de l’art exploitant les dernières technologies et innovations en matière de gestion métier de l’assurance de personnes.

Rédaction Infomédiaire