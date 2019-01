Infomédiaire Afrique – Jackpot pour le cabinet britannique Penspen. Le spécialiste des services d’ingénierie et de gestion pour l’industrie du pétrole et du gaz, a en effet obtenu un contrat de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) et de la Nigerian national petroleum corporation (NNPC) pour la réalisation de la phase de conception et d’ingénierie avant-projet de ce gazoduc, soit un tracé de 5 700 km.

Cette phase « consiste en un examen détaillé des résultats de l’étude de faisabilité réalisée en juillet dernier et en une évaluation approfondie de l’offre et de la demande de gaz », explique Penspen. Le cabinet précise en outre que phase comportera notamment une étude d’impact environnemental. Le contrat porte aussi sur la commercialisation et la promotion de cet ambitieux projet. Et à la fin de l’étude, les deux parties pourront avoir une idée sur la prochaine phase d’ingénierie avant-projet avant une possible décision finale d’investissement.

Rédaction Infomédiaire