Dans un communiqué récemment rendu public, le Conseil de la concurrence annonce avoir été notifié d’une opération de concentration économique concernant la prise de contrôle conjoint de la société Cash Plus par huit sociétés.

Il s’agit de: la Société financière internationale (IFC), Mediterrania Capital Partners, la banque néerlandaise de développement Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V (FMO), la société de participations Amapar, la société de gestion de portefeuille Duquesa Holding, la société Merydinal, LDW Holding et Mobiz.

Rappelons qu’en octobre dernier, IFC, Mediterrania Capital et la banque néerlandaise de développement (FMO) annonçaient un investissement de 57 millions d’euros dans Cash Plus. Dans le détail, IFC apporte 10 millions d’euros, le fonds Mediterrania Capital IV -géré par Mediterrania Capital Partners- investit quant à lui 30 millions d’euros et FMO apporte les 17 millions d’euros restants.

Une prise de participation qui permettra à Cash Plus « d’élargir son réseau d’agences axé sur la fintech et d’enrichir son offre de produits ».