Suite à l’annonce de la compagnie SDX Energy PLC le 9 janvier 2024, la société confirme que le puits KSR-21 a obtenu les autorisations gouvernementales nécessaires et que la production de gaz a débuté.

Cette avancée marque une étape significative pour la société pétrolière et gazière britannique, qui avait précédemment annoncé son intention d’initier la livraison de gaz à ses clients à partir du puits KSR-21.

Le puits KSR-21, foré et testé avec succès au quatrième trimestre de 2023, a désormais été raccordé à l’infrastructure existante et est prêt à entamer sa production dès la réception des autorisations gouvernementales attendues. Cette annonce intervient plus de trois mois après le début du forage vertical en septembre de l’année dernière, atteignant une profondeur d’environ 1.950 mètres.

Pour rappel, SDX Energy détient une participation de 75% dans quatre concessions dans le bassin du Gharb au Maroc, les 25% restants étant détenus par l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM).

Outre le puits KSR-21 situé à Sebou Central, la société exploite également des permis dans Lalla Mimouna Sud, Gharb Centre et Moulay Bouchta Ouest. Cette diversification des actifs souligne l’engagement de SDX dans ses opérations au Maroc et sa position stratégique dans le secteur pétrolier et gazier de la région.