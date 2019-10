Le nombre de touristes, toutes nationalités confondues, qui ont visité la ville d’Agadir durant le mois d’août 2019 a atteint 152 878 contre 150 576 arrivées au cours de la même période de l’année dernière, soit une progression de 1,53%.

Selon les statistiques du Conseil régional du tourisme (CRT) d’Agadir Souss-Massa, les Marocains arrivent en tête de la clientèle des différents établissements d’hébergement touristique, soit un total de 82 752 visiteurs contre 76 676 en 2018 (+7,92%).

Les touristes français occupent la deuxième position avec 21 384 arrivées, suivis des Anglais (10 601) et des Allemands (8 024). Les hôtels classés « 4 étoiles » ont accueilli le plus grand nombre de touristes, soit 40 445, suivis des résidences touristiques (27 375), des clubs touristiques (27 367) et des hôtels « 5 étoiles » (26 252). Le taux d’occupation enregistré dans les différents établissements d’hébergement touristique classés de cette destination est évalué à 75,60%.