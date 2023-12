L’entrepreneure marocaine, Yasmina Belahsen, a remporté le prix AWIEF dans la catégorie « Industrie Créative », lors de la Conférence internationale du Forum sur l’Innovation et l’Entrepreneuriat des Femmes Africaines 2023 (AWIEF 2023), qui a eu lieu en novembre dernier à Kigali, au Rwanda.

« Cette reconnaissance parmi des femmes de diverses nationalités est une fierté pour mon pays. Mon ambition est d’avoir un impact positif, contribuer à l’employabilité au Maroc, et partager mon savoir avec des institutions œuvrant pour des causes variées. La transmission aux générations futures est une priorité, tout comme le soutien aux plus vulnérables, en particulier à travers le digital, au Maroc, en Afrique et au-delà », a déclaré Yasmina Belahsen, citée dans un communiqué.

La Marocaine a tracé son chemin dans l’univers du digital depuis 2015 en créant Mayadigital, une agence de Conseil en Marketing et Transformation Digitale. Avec une équipe de 25 collaborateurs, l’entreprise a tissé des liens solides au sein des écosystèmes digital et artistique. Son parcours d’accompagnement a touché plusieurs marques et institutions marocaines de premier plan, dont des projets dédiés à des causes d’utilité publique.

L’édition 2023 du Forum des femmes africaines pour l’innovation et l’entrepreneuriat (AWIEF), qui met en lumière les parcours des femmes entrepreneures africaines dans des secteurs innovants et à fort impact social, était axée sur le thème « Tirer parti de la puissance de l’économie numérique : innover, redéfinir, autonomiser ».

Les intervenants et les délégués de l’AWIEF 2023 ont exploré des moyens de stimuler l’inclusivité, de renforcer les partenariats et d’autonomiser les contributions des femmes à l’économie numérique.