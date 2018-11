Infomédiaire Maroc – L’oasis de Figuig produit des dattes de haute qualité devant être préservées et valorisées, a indiqué, ce jeudi à Figuig, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch.

Plusieurs mesures ont été prises à cet effet, dont notamment l’aménagement des canaux d’irrigation sur une longueur de 80 km en provenance du barrage de Sfisif, pour assurer une distribution de l’eau et élargir la superficie dédiée à la plantation des palmiers-dattiers, a expliqué Akhannouch dans une déclaration à la presse lors d’une visite de terrain effectuée à plusieurs projets agricoles à Figuig en présence du gouverneur de la province de Figuig, Mohamed Derhem, du président de la Chambre régionale d’agriculture de l’Oriental, Mimoun Aoussar, de responsables régionaux et centraux et d’agriculteurs locaux.

« Nous allons redoubler d’efforts pour développer l’oasis de Figuig », a-t-il dit, ajoutant qu’il sera procédé à l’introduction de nouveaux matériels agricoles pour préserver cette filière et améliorer la production à l’image de ce qui a été réalisé dans les régions de Boudnib et d’Errachidia.

Rédaction Infomédiaire