La stratégie du royaume pour la diversification des ressources énergétiques est bien lancée, si bien qu’il se positionne aujourd’hui parmi les leaders sur le continent africain, en ce qui concerne la production d’électricité, en particulier depuis l’éolien et le solaire.

Selon les données du rapport « Electricity Global Review 2023 », réalisé par l’institut Ember spécialisé dans le secteur énergétique, le Maroc occupe la 2e position en Afrique, où sa production électrique via l’éolien et le solaire est de 17 %, devançant ainsi le Kenya (16%). La première place revient à la Namibie, dont la production énergétique via les sources renouvelables est de 25 %.

Néanmoins, le rapport de l’institut Ember indique que le continent africain reste à la traîne par rapport au reste du monde en ce qui concerne le développement et le déploiement des solutions énergétiques renouvelables.

La part de la croissance de la demande d’électricité en Afrique est satisfaite par des sources propres. Celle-ci a pratiquement doublé, passant de 23 % pour la période 2008-2015 à 61 % en 2015-2022. Au Moyen-Orient, en revanche, la montée de l’énergie propre n’a pu répondre qu’à 14 % de l’augmentation de la demande d’électricité au cours de la période 2015-2021, bien qu’au cours des sept années précédentes, il n’y ait eu aucune croissance nette de la production d’énergie propre.