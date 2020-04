La commission interministérielle chargée du suivi de l’approvisionnement, des prix et des opérations de contrôle des prix et de la qualité, réunie lundi à Rabat, a assuré que durant la semaine dernière, l’approvisionnement du marché national en différents produits de large consommation était normal et que les prix ont continué à diminuer .

“Sur la base des données présentées par les services de tous les départements ministériels concernés par l’approvisionnement, les prix et le contrôle, la fourniture du marché en différents produits de large consommation se fait de façon normale. La commission a relevé que les prix de la majorité des produits, notamment les légumes, fruits et le poulet vivant, ont continué à enregistrer des baisses durant la semaine écoulée par rapport à la semaine précédente”, indique, dans un communiqué, le département des Affaires générales et de la gouvernance relevant du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration.

Ainsi, les prix ont connu une baisse de 15% pour la tomate, de même que pour l’oignon vert (-10 %), les pommes de terre (-6%), les carottes (-5%), l’oignon sec (-4%) et le poulet vivant (-6%), a précisé la même source, faisant état d’une stabilité des prix des légumineuses pour la deuxième semaine consécutive.

La commission interministérielle poursuivra la tenue régulière de ses réunions pour suivre l’évolution de la situation des marchés, le niveau de l’approvisionnement et des prix et le bilan des interventions des commissions de contrôle pour faire face à tout type de fraude, de monopolisation, de spéculation ou de manipulation des prix.