Lors de sa réponse à une question orale à la Chambre des représentants sur « le contrôle de la qualité des biens importés », soumise par le Groupe Authenticité et Modernité, Mezzour a indiqué que ces contrôles ont permis d’enregistrer 2.434 cas de non-conformité, et de récupérer 7,5 tonnes de marchandises d’une valeur de 270 millions de dirhams.

Au cours de l’année 2022, 120.000 contrôles de qualité ont été effectués sur les produits industriels à l’importation et sur les marchés, a indiqué lundi le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Et de poursuivre qu’il existe plus de 17.000 normes au niveau national pour contrôler la qualité des produits industriels, notant que la capacité de production de ces normes dépasse 1.500 normes par an, soit une moyenne de trois nouvelles normes par jour.

A cet égard, le ministre a appelé les consommateurs à signaler les infractions qui porteraient atteinte à la santé et à la sécurité des citoyens via la plateforme désignée à cet effet, soulignant que son département étudie et traite ces cas de manière instantanée.