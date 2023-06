Le directeur du port Tanger Med passagers, Kamal Lakhmas, a souligné, lundi, que le port est fin prêt à accueillir les Marocains du monde dans le cadre de l’opération « Marhaba 2023 ».

« Le port Tanger Med passagers est prêt à accueillir et accompagner les Marocains du monde dans le cadre de l’opération Marhaba 2023 », a affirmé Lakhmas, notant qu’une enveloppe budgétaire d’environ 80 millions de dirhams a été allouée à l’amélioration des infrastructures portuaires et des services fournis aux voyageurs.

Le responsable a précisé que la flotte maritime déployée a été renforcée pour atteindre une capacité quotidienne de transport d’environ 40.000 passagers et 10.000 véhicules, soulignant que l’administration du port œuvre, en partenariat avec tous les intervenants, sous la supervision de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, à assurer la réussite de l’opération « Marhaba 2023 » et la fluidité du trafic au sein du port.

Pour sa part, le responsable du pôle médico-humanitaire à la Fondation Mohammed V pour la solidarité, Abdellah Omar Moussa, a souligné que l’édition 2023 de l’opération Marhaba a été lancée, dans la nuit de dimanche à lundi, sur Hautes Instructions Royales, et se poursuivra jusqu’au 15 septembre, relevant que la Fondation, qui contribue à cette opération avec l’ensemble des parties-prenantes nationales, a mobilisé ses moyens humains et logistiques pour mener à bien cette opération.

Le responsable a indiqué qu’un effectif de près de 1.400 personnes, comprenant les équipes de la Fondation, les assistantes sociales, les médecins, les cadres paramédicaux et les volontaires, y sont mobilisées, pour être à l’écoute des Marocains résidant à l’étranger, les assister et leur fournir l’accompagnement et les secours nécessaires, mettant en avant la contribution du ministère de la Santé, des autorités locales et portuaires et des administrations aéroportuaires, qui ont intensifié leurs efforts pour accueillir les Marocains du monde et les accompagner dans les différentes étapes de leur voyage vers le Maroc.

Il a noté que la Fondation a activé le dispositif d’accueil global au niveau du Maroc et à l’étranger, composé de 24 sites d’assistance et d’accompagnement des membres de la communauté, qui resteront opérationnels durant toute la période de l’opération, faisant savoir que 18 espaces d’accueil sont opérationnels dans les ports de Tanger Med, Tanger Ville, Al Hoceima et Nador, dans les aéroports du Royaume, et dans les aires de repos Méditerranée, Jebha, Tazaghine et Smir M’Diq, ainsi qu’au niveau des postes frontaliers de Bab Sebta et Mellilia.

Il a précisé qu’à l’étranger, les six espaces Marhaba aménagés sont situés au niveau des ports européens de Gênes (Italie), Sète et Marseille (France), Motril, Alméria et Algésiras (Espagne).

Le port Tanger Med passagers, qui se positionne comme le grand port d’accès au Royaume du Marocains du monde, a clôturé la campagne Marhaba 2022 avec un trafic de 1.352.322 passagers et 342.059 véhicules, qui ont transité par le port du 5 juin au 15 septembre 2022.

Il a réalisé respectivement 59% et 64 % du trafic passagers et véhicules des ports marocains durant cette période.