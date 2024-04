Masen vient d’annoncer le lancement de la préqualification pour la sélection du partenaire privé qui sera en charge du financement, de la construction et de l’exploitation du programme éolien « Nassim Nord ».

D’une capacité totale de 400 MW, ce programme comprend deux parcs éoliens: le parc éolien Extension Nassim Koudia Al Baida d’une capacité d’environ 150 MW, situé dans les provinces Fahs-Anjra et M’diq-Fnideq et le parc éolien Nassim Dar Chaoui d’une capacité d’environ 250MW, situé au niveau des provinces de Tanger et de Tétouan, indique-t-on.