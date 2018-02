Infomédiaire Maroc – L’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN) a annoncé le lancement d’appels à projets dans les domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique au titre de l’année 2018, destinés aux universités et entreprises marocaines et étrangères.

Ces appels à projets entrent dans le cadre des programmes « Green Inno-project » pour le financement de projets collaboratifs de recherche appliquée et « Green Inno-boost » pour l’incubation et l’accélération de projets innovants.

A noter que le programme annuel de l’IRESEN de financement de la recherche et de l’innovation dans les domaines des technologies vertes est doté de 50 millions de dirhams au titre de l’année 2018.

