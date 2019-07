La 4ème conférence annuelle du Réseau International des Agences Francophones de Promotion des Investissements (RIAFPI) se tiendra à Rabat, le 04 juillet 2019, pour débattre du thème : « Promotion des investissements dans l’espace francophone : impact de l’attractivité territoriale ».

Organisée conjointement par le RIAFPI et l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), cette rencontre réunira les représentants des 19 pays membres du réseau ; originaires principalement d’Afrique en plus du Liban, et de la France, des experts nationaux et internationaux ainsi que plusieurs partenaires, tel l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), la CNUCED, ANIMA…

Cette conférence s’offre comme une plateforme de réflexion et d’échanges de bonnes pratiques, permettant aux Agences de Promotion des Investissements et aux différents participants de faire des recommandations quant à l’impact de l’attractivité territoriale dans les stratégies de promotion des investissements.

Se tiendront en marge de la conférence, l’Assemblée Générale Ordinaire pour le renouvellement des instances et le 5ème atelier de renforcement des capacités, portant sur le Marketing territorial.

Toutes ces activités s’inscrivent dans le cadre de la coopération institutionnelle entre agences homologues ayant en commun le français comme langue de travail et partageant la vision commune de contribuer à bâtir une communauté francophone économiquement forte, prospère au service d’un développement humain durable.

Il sied de rappeler que le RIAFPI a été créé le 17 Mars 2014, son siège se trouve à Abidjan et la présidence est assurée depuis sa date de création, pour un mandat de cinq ans, par le Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI).