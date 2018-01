Infomédiaire Maroc – Une importante délégation composée de plus de 40 opérateurs économiques nationaux et étrangers dont des investisseurs, des financiers et représentants de missions diplomatiques accréditées au Maroc, a effectué, ce jeudi à Safi, une visite de prospection pour s’informer des chantiers et des projets structurants de la ville.

Organisée à l’occasion de la Journée économique de Safi initiée sous le thème “Safi pôle économique émergent” à l’initiative du Centre régional d’investissement de Marrakech-Safi, cette manifestation avait pour but de mettre en relief les potentialités de développement de la province de Safi et ses atouts prometteurs.

Ainsi, la délégation a procédé à la visite de quelque 13 sites en chantier ou à venir de la ville.

Rédaction Infomédiaire