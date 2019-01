Infomédiaire Maroc – La 39ème édition de la Foire internationale du tourisme (FITUR-2019) se tiendra du 23 au 27 janvier à Madrid, avec la participation du Maroc qui aura pour objectif notamment de mettre en avant la diversité de son offre touristique, identifier de nouvelles pistes de partenariats et renforcer le rayonnement de sa destination à l’échelle internationale.

Le Royaume sera présent à cette édition du FITUR à travers un stand de 312 m2 aménagé par l’Office national marocain du tourisme (ONMT), quelque 150 professionnels marocains du secteur représentant des Centres régionaux du tourisme (CRT), des chaines hôtelières et des agences de voyage, ainsi qu’une trentaine de co-exposants de compagnies aériennes et maritimes et groupements d’artisans, le but étant de mettre en avant les atouts touristiques du Royaume.

Cet événement sera ainsi une occasion pour braquer les projecteurs sur la richesse et la compétitivité de l’offre touristique du Maroc sur tous les segments, allant du tourisme culturel jusqu’à celui des affaires, en passant par le balnéaire et le tourisme de sport et d’aventure.

La FITUR, l’un des plus grands salons de tourisme au monde, sera marquée cette année par l’élargissement de ses espaces d’exposition, avec l’incorporation d’un nouveau pavillon consacré à l’offre touristique du Moyen-Orient et l’intégration du segment du tourisme cinématographique dans les activités prévues, en vue de répondre à une demande de plus en plus croissante des producteurs de films à la recherche de nouveaux lieux de tournage, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

L’édition 2019 du FITUR a pour objectif de faire de l’adaptation à l’évolution et aux nouvelles exigences de l’industrie touristique l’une de ses priorités majeures. Elle vise aussi à promouvoir les initiatives visant à en faire une plateforme dynamique de création d’opportunités commerciales et d’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans le secteur du tourisme.

Toujours selon les organisateurs, cette édition sera marquée par l’organisation de plusieurs réunions B2B, de rencontres d’affaires et de tables rondes autour de plusieurs thèmes, dont la durabilité, la technologie et la spécialisation dans le secteur du tourisme.

La FITUR est sans conteste l’un des salons professionnels les plus importants pour l’industrie du tourisme en Europe. En 2018, le salon a battu un nouveau record d’affluence avec 251 000 visiteurs entre professionnels et grand public, en hausse de 2,5% par rapport à 2017. Il a généré d’un impact économique de 260 millions d’euros pour la ville de Madrid.

Rédaction Infomédiaire