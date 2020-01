Le Maroc prend part à la 40ème édition de la Foire internationale du tourisme (FITUR-2019) dont le coup d’envoi sera donné mercredi au parc des expositions de Madrid (IFEMA).

La participation du Maroc au FITUR 2020, qui se poursuivra jusqu’au 26 janvier courant, aura pour objectif de mettre en avant la diversité de son offre touristique, identifier de nouvelles pistes de partenariats et renforcer le rayonnement de sa destination à l’échelle internationale.

A cette occasion, un stand marocain a été aménagé par l’Office national marocain du tourisme (ONMT) sur une superficie de 313 m2 qui sera mis à la disposition de quelque 150 professionnels et acteurs marocains du secteur représentant notamment des Centres régionaux du tourisme (CRT), des chaines hôtelières et des agences de voyage, ainsi que 27 co-exposants de compagnies aériennes et maritimes et groupements d’artisans.

Ce salon, le deuxième rendez-vous touristique le plus important au monde après celui de Berlin, constitue une occasion importante aux professionnels marocains du secteur touristique de mettre en valeur l’offre authentique et riche du produit marocain et nouer des contacts et des partenariats avec leurs homologues espagnols et internationaux.

Le stand marocain a été conçu en alliant authenticité et modernité pour jeter la lumière sur la richesse du Maroc en tant que pays touristique et attirer ainsi les professionnels et les acteurs internationaux dans le domaine, a souligné le délégué de l’ONMT en Espagne, Mohamed Sofi.

Dans une déclaration à la MAP, Sofi a relevé que 10 régions marocaines prendront part à cet événement international pour présenter leurs offres et leurs spécificités touristiques, ajoutant que le FITUR est l’opportunité de mettre en valeur la diversité et la grande panoplie de l’offre de la destination Maroc et ses nombreux atouts, notamment la proximité et la sécurité.

Dans ce sens, il a rappelé que le Maroc est la destination préférée des ressortissants espagnols en dehors du continent européen, précisant que quelque 2,5 millions d’Espagnols ont visité le Royaume en 2018, en progression de 6 % par rapport à 2017.

Selon les organisateurs, le FITUR 2020, qui connaîtra la participation de 165 pays, se penchera sur l’accompagnement des mutations et des exigences de l’industrie touristique devenue un pilier important pour la création de l’emploi.

Considéré comme un des salons professionnels les plus importants pour l’industrie du tourisme en Europe, le FITUR a reçu en 2019 plus de 250.000 visiteurs entre professionnels et grand public