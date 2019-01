Infomédiaire Maroc – Le Conseil Provincial du Tourisme de Ouarzazate participera à la 39 ème édition du salon international du tourisme FITUR (Feria Internacional de Turismo), qui se tiendra du 23 au 27 janvier 2019 à Madrid en Espagne.

La délégation Ouarzazie, conduite par Rahou BELGHAZI, Président du Conseil Provincial du Tourisme de Ouarzazate compte consolider la progression enregistrée sur le marché espagnol qui a connu une évolution significative en termes d’arrivées : +9% à fin Novembre 2018 par rapport à la même période de 2017.

La mise en place par RYANAIR, d’une ligne aérienne directe entre Madrid et Ouarzazate depuis fin octobre 2018 a raison de deux fréquences hebdomadaires a boosté les arrivées espagnoles sur Ouarzazate. Le mois de novembre a en effet enregistré une progression de 33% d’arrivées par rapport au même mois de 2017.

Les performances de RYANAIR qui a transporté prés de 2000 touristes espagnols en 2 mois devront être consolidées par des eductours et des voyages de presse en provenance du marché ibérique.

Aussi , en plus des contacts avec les TO, Agents de Voyages et professionnels du tourisme, le stand du Conseil provincial du Tourisme de Ouarzazate connaitra la visite d’une délégation du syndicat des journalistes espagnols, association liée à la FAPE qui regroupe plus de 300 professionnels de la presse, de la radio, de la télévision, des médias numériques et des bureaux de communication.

L’objectif de cette rencontre est d’étudier les possibilités de conclure un partenariat entre le CPT et le syndicat des journalistes espagnols pour la promotion de Ouarzazate et de la région de Draa-Tafilalet au prés du public espagnol.

Sur le plan national, le Maroc qui a accueilli à fin Novembre 2018, 2.294.215 de touristes espagnols (+ de 6% par rapport a 2017), doit profiter de l’avantage de proximité de ce marché a fort potentiel : une population de prés de 47 millions ,dont prés de 82% ayant moins de 64 ans et un PIB par habitant de 36.318 dollar américain en 2016

En effet, au troisième trimestre de 2017, les espagnols ont effectué 64 millions de voyages, dont 90,2% ont été effectué sur le territoire national espagnol, en outre les espagnols qui partent a l’étranger ont des préférences en priorité pour l’Italie (11%), la France (10%) et le Portugal (7%).

Les espagnols partent en voyage à l’étranger pour une durée moyenne de séjour d’environ 8,5 jours et une dépense moyenne de plus de 700 euro par séjour et par personne , leurs motivations principales sont essentiellement les produits culturels ,la relaxation , la visite des villes spécifiques ainsi que les sites à attractions naturels et touristiques.

Il faut signaler ,que le Salon FITUR est une excellente opportunité pour la promotion du Maroc à l’étranger du fait qu’il constitue un point de rencontre mondial des professionnels du tourisme et le salon leader des marchés réceptifs et émetteurs en Amérique latine.

Dans les pavillons nationaux, les particularités des régions sont présentées aux visiteurs de la foire, principalement composés de décideurs de l’industrie touristique, tels que les agences de voyages et associations touristiques. L’événement est une plate-forme de communication globale afin de développer des stratégies futures en tenant compte des changements dans la demande des consommateurs.

Dans l’édition 2018, FITUR a battu le record de participation avec 10 190 entreprises exposantes de 165 pays ou régions, 140 120 professionnels et 110 860 visiteurs du grand public.

De même, 6 800 rendez-vous d’affaires ont été programmés, dans les différents B2B que le salon organise.

La présence de 7 856 journalistes témoigne également de l’attente suscitée par FITUR dans le circuit international des foires du secteur.

