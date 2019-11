Les ventes de ciment, principal baromètre du secteur du Bâtiment et travaux publics (BTP), se sont consolidées par une croissance de 3% à fin octobre 2019 après un recul de 3,4% il y a une année, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration.

Au cours du mois d’octobre dernier, ces ventes ont marqué une hausse de 10,6%, précise la Direction dans sa note de conjoncture de novembre, relevant que la bonne tenue des crédits à l’habitat continue de nourrir cette dynamique favorable.

Ainsi, les crédits à l’habitat ont affiché une hausse de 4,5% au terme des neuf premiers mois de l’année 2019, à 213,1 milliards de dirhams (MMDH), après +4,6% à la même période de l’année précédente, fait savoir la DEPF.

Compte tenue d’une diminution des crédits accordées à la promotion immobilière de 2%, après +2,3%, l’encours des crédits accordés au secteur immobilier s’est accru de 3,4% à fin septembre 2019 après +4,1%, pour se chiffrer à près de 275 milliards de dirhams, ajoute la même source