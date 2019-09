Le Maroc a exprimé, ce jeudi, sa ferme condamnation des dernières déclarations du Premier-ministre israélien concernant l’annexion de la vallée du Jourdain et le nord de la Mer Morte.

‘‘Le Royaume qualifie ces propos d’escalade dangereuse et de menace d’une nouvelle violation du droit international et des résolutions de la communauté internationale, qui est à même de torpiller tous les efforts inlassables visant à parvenir à une solution juste et globale au conflit palestino-israélien’’, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, qui rappelle ‘‘le soutien constant et continu au peuple palestinien et son rejet de toute atteinte à ses droits inaliénables’’.