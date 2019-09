Plusieurs conventions de partenariat d’un montant global de 256,9 millions de dirhams (MDH) ont été signées, lundi, dans le but d’améliorer et de renforcer la qualité des services de santé dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Ces conventions de partenariat et de coopération, conclues entre le ministère de la Santé, la Wilaya de la région, le Conseil régional et des associations oeuvrant dans le domaine de la santé, portent sur un ensemble de projets dans le domaine de la santé, dont le projet d’appui et de gestion des centres de la fédération d’insuffisance rénale, avec une enveloppe budgétaire de 75 MDH, le projet d’amélioration de la qualité de l’offre dans le domaine de la santé avec un budget de 100 MDH, ainsi que le projet de gestion de l’espace d’accueil des patients du centre régional d’oncologie d’Al Hoceima et d’aide aux patients cancéreux et nécessiteux, pour un budget de 45 MDH.