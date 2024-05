Aleph, leader mondial dans le domaine de la publicité numérique, a signé un partenariat stratégique avec le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM), marquant une étape significative dans le renforcement des compétences en publicité numérique au Maroc.

Ce partenariat a été scellé lors d’une cérémonie officielle de signature qui s’est déroulée en présence de dirigeants des deux partenaires, précisent Aleph et GAM dans un communiqué conjoint.

Cité par la même source, Achraf El Filali, Country Manager chez Aleph Maroc, a indiqué que ce partenariat avec GAM « représente un pilier fondamental de notre engagement continu envers le développement des compétences numériques au Maroc. Nous ne nous contentons pas de viser une amélioration, notre ambition est de révolutionner le paysage de la publicité numérique dans la région ».

Et de poursuivre : « Ensemble, nous avons la vision, les ressources et la détermination nécessaires pour transformer les défis en opportunités et pour élever les standards de l’industrie, assurant ainsi que le Maroc reste à la pointe de l’innovation numérique. C’est un moment excitant pour nous tous, et nous sommes impatients de voir les fruits de cette collaboration stratégique ».

Pour sa part, Youssef Cheikhi, président du GAM, a affirmé que ce partenariat avec Aleph « représente une avancée majeure pour notre communauté d’annonceurs au Maroc. En collaboration avec des experts de renom, nous visons à renforcer les compétences digitales des membres du GAM et à demeurer à l’avant-garde de l’innovation dans le domaine digital ».

« Cet accord stratégique permettra de démocratiser l’usage des outils digitaux et d’accompagner nos annonceurs dans la montée en compétence, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de croissance et d’engagement », a-t-il dit.

De son côté, Kenza Ouali, secrétaire générale et responsable de la GAM Academy, a précisé : « Notre partenariat avec Aleph marque une étape cruciale dans notre engagement envers la formation continue de nos membres. À la GAM Academy, notre mission est de fournir des outils pratiques et des connaissances pointues pour naviguer avec succès dans le paysage digital en constante évolution ».

Et d’ajouter : « Grâce à cette alliance, nous offrons à nos membres des opportunités d’apprentissage flexibles grâce au cursus de E-learning +Digital Ad Expert+ et des moments de partage enrichissants lors de nos Master Class animées par des experts internationaux ».

Grâce à ce partenariat, Aleph mettra à disposition de GAM et de sa communauté la plateforme Digital AdExpert (www.digitaladexpert.com), qui offre une certification en publicité numérique et des cours sur les principales plateformes numériques et de médias sociaux. Les membres de GAM pourront ainsi accéder à la plateforme en anglais, français, arabe et espagnol, leur permettant de se former à leur propre rythme ou à travers des programmes d’autoformation étalés sur trois mois.

Les membres bénéficieront de plus de 30 cours couvrant des plateformes telles que Google, TikTok, X (anciennement Twitter), Spotify, Criteo, LinkedIn, Snapchat, et d’autres. Ces formations seront accessibles via la plateforme Digital AdExpert, offrant une compréhension approfondie des outils et techniques publicitaires actuels.

Le premier grand événement de ce partenariat sera un atelier Google dirigé par Mathieu Brunier, Global Partner Director for Google chez Aleph, prévu le 26 avril. Cet atelier sera l’occasion pour les membres du GAM de se familiariser avec les meilleures pratiques sur Google Ads, renforçant ainsi leur expertise et leur efficacité opérationnelle sur le marché numérique.

Aleph organisera également des sessions mensuelles Live-in Person, des ateliers et des masterclasses au Maroc. Ces sessions couvriront les meilleures pratiques et les dernières tendances sur les principales plateformes numériques et de médias sociaux, renforçant ainsi les compétences des membres de GAM dans ce domaine dynamique, conclut le communiqué.