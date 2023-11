L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a remporté quatre médailles d’or lors de récents concours d’innovation qui se sont déroulés en Allemagne et en Corée du Sud lors du Seoul International Invention Fair 2023 (SIIF).

A Nuremberg (Allemagne), l’UM6P a raflé deux médailles qui viennent primer des innovations technologiques, indique un communiqué de l’Université. La première, dédiée à la catégorie du secteur médical, s’intitule Medico. Basée sur la technologie lab-on-chip et présentée sous forme d’un IoT, cette solution permet de surveiller la préservation des qualités d’un médicament soumis à la supply chain, explique la même source.

La deuxième, discernée en faveur de la sécurité digitale, s’intitule Trust, Track & Trace – T3. Elle est constituée d’une plateforme de sécurisation et de phygitalisation de tout document physique. Son potentiel réside dans sa capacité à sécuriser des documents complexes tels que les passeports ou billets de banque. L’une des déclinaisons s’appelle T3-Education, une technologie qui a été adoptée pour tous les diplômes de baccalauréat au Maroc, fait savoir la même source.

A Séoul (Corée du Sud), deux autres médailles ont confirmé l’expertise scientifique marocaine, poursuit le communiqué. La solution de sécurisation digitale Trust, Track & Trace – T3 a à nouveau reçu une médaille pour son caractère innovant et disruptif en termes de phygitalisation.

Une autre innovation médicale a été récompensée à savoir BioTouch, un dispositif de monitoring non invasif de la glycémie.

L’ensemble de ces innovations scientifiques a été breveté à l’international auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), relève la même source.

Ces inventions sont le fruit d’une coopération d’expertises scientifiques, au sein du Digital Innovation Center of Excellence (DICE), un centre d’excellence UM6P dédié à l’accompagnement de projets de transformation numérique grâce à son bureau d’études en ingénierie avancée et à ses laboratoires technologies digitales et de prototypage.

Depuis sa création, l’Université Mohammed VI Polytechnique place la Recherche et l’Innovation au cœur de sa stratégie, en tant que levier de connaissances mais aussi comme fondement d’une transition au service du Maroc et de l’Afrique, avec un rayonnement international.