Le Conseil de la concurrence a organisé, mercredi à Marrakech, une conférence internationale sous le thème « Développement durable : défi concurrentiel et relais de croissance », en partenariat avec l’Union Européenne.

Cette rencontre, qui a connu la participation d’un parterre d’acteurs institutionnels et d’experts nationaux et internationaux, tend à examiner plusieurs questions liées notamment à l’impact de la transition vers une économie verte sur la concurrence et le financement du développement durable, aux retombées du développement durable sur les chaînes de production mondiales, aux défis de la consommation responsable et à la problématique de l’inflation.

Le président du Conseil de la Concurrence, Ahmed Rahhou, a souligné que le développement durable crée, à la fois, des contraintes et des opportunités pour les entreprises marocaines, en encourageant la conformité aux normes internationales, l’ouverture sur de nouveaux marchés et la stimulation de l’investissement et de la production.

En matière de prise de décisions, le développement durable a pour objectif d’associer l’environnement et l’économie, afin que la technologie et la gestion des risques concourent à une croissance durable, a fait observer le responsable, soulignant qu’il implique également une réorientation des relations économiques internationales, de manière à ce que les avantages du développement soient plus largement partagés.

Le Conseil prévoit de publier des lignes directrices pour aider les entreprises à relever ces défis tout en favorisant le développement du pays et la satisfaction des consommateurs.