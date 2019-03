Les travaux de construction du pôle technologique relevant de l’Université Mohammed V de Rabat à Tamesna sont sur les rails.

En effet, selon ALM, l’établissement vient de lancer l’appel d’offres pour le démarrage de ces travaux (lot n°1 : gros œuvres et étanchéité) qui concerne la mise en place d’un espace pédagogique, un espace technologique et ateliers, un espace administration, un espace bibliothèque et amphis, un espace recherche & développement et innovation et une partie regroupement étudiants.

Pour ce faire, le délai d’exécution de ces travaux est fixé à 18 mois avec un budget de près de 60 millions de dirhams. A cet égard, l’ouverture des plis pour ce marché sera effectuée le 1er avril 2019 au siège de la présidence de l’Université Mohammed V sis à Agdal-Rabat. Ce projet rentre dans le cadre du projet de campus universitaire vert à Tamesna de l’Université Mohammed V-Agdal ayant pour objectif de devenir un espace ami pour l’environnement avec l’utilisation des énergies renouvelables et doté d’une empreinte écologique.