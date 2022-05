Le Maroc et l’Arabie saoudite ont signé, lundi à Riyad, un mémorandum d’entente dans le domaine des énergies renouvelables et un accord-cadre de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie atomique.

Les deux accords ont été signés par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Mme Laila Benali, et le ministre saoudien de l’Energie, le Prince Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, lors d’une cérémonie à laquelle ont pris part l’Ambassadeur du Maroc à Riyad, Mustapha Mansouri, ainsi que plusieurs responsables du ministère saoudien de l’Énergie.

Il est à noter que la coopération entre les deux pays dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie atomique et des énergies renouvelables, vise à répondre à leurs besoins de développement de nouvelles ressources énergétiques, confirme leur souci de l’importance de la sécurité des approvisionnements énergétiques pour chacune des deux parties, et soutient également leurs efforts pour développer les utilisations civiles et pacifiques de l’énergie atomique d’une manière qui assure la sécurité et la protection de l’environnement.

Le mémorandum d’entente dans le domaine des énergies renouvelables vise à développer la coopération et l’échange d’informations et d’expériences en matière de politiques, de réglementations législatives, d’études préliminaires et de mécanismes de proposition de projets liés au secteur.

Il consolide aussi les efforts de localisation des chaînes de valeur, et encourage l’examen et la discussion des opportunités d’investissement et de financement dans les deux pays pour soutenir les efforts de localisation des industries dans le domaine des énergies renouvelables et de développement de leurs projets.

L’accord appuie la coopération dans le domaine de la recherche et de développement, et le renforcement des compétences humaines dans ce domaine, et encourage l’examen des opportunités à même de hisser le niveau des technologies et leurs applications dans le domaine des énergies renouvelables entre les deux pays frères.

Quant à l’accord-cadre de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie atomique, il prévoit une coopération dans plusieurs domaines, notamment la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des utilisations pacifiques de l’atome, et les sujets liés aux réacteurs nucléaires.