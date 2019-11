Le nouveau musée de Barid Al Maghrib a été inauguré après réaménagement, ce jeudi à Rabat, offrant aux visiteurs un voyage inédit à travers l’histoire de la poste.



Ce musée retrace l’histoire de la poste au Maroc dont les premiers services ont vu le jour en 1892, sous le règne du Sultan Moulay Hassan Premier. Cet édifice culturel, porté par un bâtiment classé patrimoine historique de la capitale, offre aux visiteurs un mode de présentation audiovisuel et digital.



Mémoire vivante de la poste, le musée abrite sur une superficie de plus de 700m², plusieurs espaces d’expositions, notamment la poste à l’ère du protectorat, la poste après l’indépendance et la poste d’aujourd’hui. Les philatélistes et les passionnés d’art pourront ainsi découvrir plus de 600 timbres et objets liés à l’histoire de la Poste