Infomédiaire Maroc – La Tour BMCE à Rabat, un des projets phares d’Othman Benjelloun, se dirige vers un changement de dimension. L’actuel projet portait sur une tour haute de 250 mètres et 55 étages, qui devait en faire la plus haute d’Afrique, avec des composantes hôtelière, résidentielle et de bureaux.

Mais une source proche du dossier a confié à Infomédiaire Maroc que le projet devrait changer et prévoirait une Tour encore plus haute et plus importante. Et même le design du bâtiment devrait changer.

Par ailleurs, concernant les informations faisant état d’un arrêt du chantier de la Tour, notre source indique le chantier ‘‘n’a pas encore commencé pour être arrêté. Aujourd’hui, on en est encore aux phases des études de pré-construction’’.

Pour rappel, la construction de la Tour de Rabat Bouregreg avait été confiée par le Groupe BMCE Bank of Africa au groupe Chinois China Railway Construction Corporation International (CRCCI) et au groupe marocain TGCC. A suivre !

Rédaction Infomédiaire