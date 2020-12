L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) compte valoriser et promouvoir les nouvelles potentialités de la Région de Rabat pour en faire une marque forte pour la culture.



Dans un communiqué, l’ONMT, qui a réuni les responsables de l’Office et les professionnels du tourisme et les responsables du Conseil régional du tourisme (CRT) de la Région Rabat-Salé- Kénitra dans le cadre de la 5ème étape d’une tournée destinée à relancer le secteur, souligne que cette région est un territoire de destinations culturelles par excellence, d’autant plus que Rabat, ville lumière, est dotée de musées, de monuments prestigieux, avec Salé et les médinas authentiques inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.



Le positionnement de la marque est donc clair aussi bien pour l’Office que pour le CRT de la région, relève la même source, ajoutant que le territoire jouit également de richesses artisanales et de produits du terroir d’une grande qualité et d’une diversité naturelle importante : jardins, parcs, lacs, zoo, forêts, plages….



Les produits sont donc multiples pour positionner la capitale comme destination touristique à part entière, selon l’ONMT.

Aujourd’hui, pour que la région puisse récupérer ses parts de marché, l’ONMT dans son plan de relance compte présenter les différents atouts de la région, construire une identité et mettre en évidence les éléments différenciateurs, souligne le communiqué, précisant que l’Office veut suivre la tendance du marché, optimiser la présence digitale, s’adapter aux tendances et habitudes de consommation des marchés et améliorer la visibilité vis-à-vis du grand public.



Concrètement, l’Office compte valoriser et promouvoir les nouvelles potentialités de la Région ainsi que ses dimensions touristiques pour la clientèle marocaine, explique la même source, faisant savoir que pour l’international, l’ONMT compte contribuer à la reprise des vols existants, pour assurer la connectivité de la région, outre la mise en place de vols au départ de la province française à destination de Rabat en partenariat avec les compagnies marocaines et françaises.



Au niveau de la distribution, l’Office propose un référencement sur les marchés cibles à travers les principaux prescripteurs des marchés, indique le communiqué, notant que l’objectif stratégique étant d’accélérer la reprise et recruter de nouveaux tour-opérateurs pour renforcer la commercialisation. Les principaux bassins émetteurs étant la France, le Benelux, le Portugal et les Etats-Unis.



Les équipes de l’ONMT et les responsables du CRT de Rabat-Salé-Kénitra sont, aujourd’hui, en accord pour mener ces actions conjointement afin de repositionner rapidement Rabat dans les radars des grands tour-opérateurs, conclut le communiqué.