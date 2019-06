L’Association Les Impériales, en partenariat avec le Ministère de la Culture et de la Communication va inaugurer lundi 17 juin le Musée Les Impériales ‘‘100 ans de la publicité’’.

L’évènement, qui se tiendra au siège du ministère de la Culture et de la Communication à Rabat, connaîtra la présence de Mohamed Laaraj, Ministre de la Culture et de la Communication, Anouar Sabri, Président de l’Association Les Impériales, et Mehdi Qotbi, Président de la Fondation Nationale des Musées du Maroc.