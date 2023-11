Radisson Hotel Group vient de nommer Ghofrane El Ammari nouveau directeur commercial régional des ventes.

El Ammari met son expertise stratégique et sa passion pour l’industrie hôtelière au service du renforcement de la présence de Radisson Resorts sur le marché marocain, indique le groupe dans un communiqué.

Avant de rejoindre l’équipe du Radisson Hotel Group, El Ammari occupait le poste de Cluster Director of Sales auprès du Groupe Hilton et a dirigé avec succès le département Business & Development de plusieurs groupes hôteliers.

Grâce à sa connaissance approfondie des dynamiques du marché, éprouvée par des réalisations significatives dans le développement des ventes et la gestion de portefeuilles diversifiés, Ghofrane apportera un regard et une expertise certaine pour faire avancer la feuille de route du Groupe au Maroc, souligne la même source.

La famille de marques Radisson est présente dans le monde entier dans plus de 120 pays, avec actuellement plus de 1.700 hôtels en activité ou en cours de développement. Radisson Hotel Group gère des activités dans les régions EMEA et APAC, avec plus de 1.100 hôtels en exploitation et en cours de développement. Le groupe hôtelier international connaît une croissance rapide et prévoit de doubler son portefeuille d’ici 2025.